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Оружие продают через соцсети в Казахстане

Мошенники пользуются тем, что обманутые ими люди не будут обращаться в правоохранительные органы.

Фото : pixabay.com15 января 2020, 12:45

В Казахстане оружие продают через социальные сети, сообщает zakon.kz со ссылкой на ДП Нур-Султана.

В процессе мониторинга социальных сетей полицейскими выявляются факты интернет - мошенничества в части продажи травматического оружия, посредством мессенджеров "Телеграмм", "ВК" и "WhatsApp".

-Мошенники пользуются тем, что обманутые ими люди не будут обращаться в правоохранительные органы, т.к. действия по покупке травматического оружия являются незаконными, - говорится в сообщении.

Департамент полиции Нур-Султана информируем о том, что продажа травматического оружия на территории Республики Казахстан физическим лицам запрещена. За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 287 УК Республики Казахстан.


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