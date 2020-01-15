Токаев: У нас амбиции опережают знания

Каждый на своем месте вне зависимости от занимаемой позиции должен вносить свой собственный вклад в процесс обновления страны.

На встрече с представителями Президентского молодежного кадрового резерва Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанцы должны стать трудолюбивой нацией, передает zakon.kz.

Я рассматриваю вас – участников президентского кадрового резерва, как плеяду патриотов страны, которые поднимут нашу страну на новые высоты. Вы должны понимать, что самые масштабные трансформации в стране начинаются с малых изменений в конкретной отрасли, регионе, городе, ауле, - сказал он.

Каждый на своем месте вне зависимости от занимаемой позиции должен вносить свой собственный вклад в процесс обновления страны.

Это станет началом вашей личной истории успеха, совокупность которых сформирует очередную страницу новых достижений нашей страны. Вам предстоит продолжить строительство Казахстана в новых условиях, но для этого нужны знания, компетенции. Без этого успехи на управленческой среде невозможны. Процесс получения знаний не должен останавливаться с окончанием учебного заведения. По сути, вся жизнь это и есть образование. Нам предстоит много работать, чтобы сделать нашу страну процветающей и успешной. Самодовольству не должно быть места, - уточнил Президент.

По его словам, мы должны стать трудолюбивой нацией, именно трудолюбивой нацией.

Не за горами тот час, когда и нынешнее поколение руководителей, в том числе и вы, придут к власти. Мы передадим вам бразды правления, но вы должны быть готовы к тому, чтобы взять эти бразды правления государством. Вы должны обладать надлежащими компетенциями, знаниями. Наша молодежь должна быть готова к новому историческому этапу развития государства. Знания, компетенции должны стоять на порядок выше, чем амбиции, а не наоборот, как часто бывает у нас. У нас амбиции опережают знания, а я хочу сделать таким образом, чтобы знания шли впереди, амбиции чуть позади. Конечно, соответствующими амбициями тоже нужно обладать. Это вопрос честолюбия, но знания все же должны быть впереди и только на основе знаний можно претендовать на те или иные позиции в нашем обществе, будь это государственный аппарат, квазигосударственный сектор и даже бизнес. В свою очередь, хотел бы вас заверить, государство и я как президент Республики Казахстан, будем всячески поддерживать вас, выделять наиболее способных, наиболее успешных людей и естественно продвигать дальше по служебной лестнице в системе государственного аппарата и в других системах, - заключил Токаев.

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