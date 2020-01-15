Токаев призвал активно работать над социально-экономическим развитием страны

Президент отметил, что современные вызовы требуют дальнейших действий и в этих условиях необходимо более активно работать над социально-экономическим развитием и укреплением безопасности страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил по каким принципам необходимо развивать госуправление в условиях третьего десятилетия двадцать первого века, передает корреспондент zakon.kz.

- Наша встреча проходит в самом начале 2020 года, которое открывает третье десятилетие двадцать первого века. Предстоящая декада обещает быть очень сложной. Мы наблюдаем кардинальные процессы трансформации международной политики. Различные модели развития, разное восприятие мирового устройства и национальных интересов приводят к открытым столкновениям между отдельными странами и группами государств. Как наглядный пример можно привести тревожную ситуацию в Персидском заливе и в целом на Ближнем Востоке. Но мир настолько взаимосвязан, что последствия кризиса в одном регионе будут испытывать все страны. В этих условиях мы должны еще более активно работать над социально-экономическим развитием и укреплением безопасности нашей страны, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что уроки новейшей истории показывает, что в глобальном противостоянии в конечном итоге проигрывают слабые, несостоявшиеся, зачастую находящиеся в далеке от эпицентра конфликтов.

Глава государства напомнил, что за годы независимости под руководством Первого Президента, Елбасы Нурсултана Назарбаева была выстроена система государственного управления, которая неоднократно доказывала свою эффективность в самых сложных условиях.

- Природа современных вызовов требует дальнейших действий. Главный закон жизнеспособности любой системы — постоянное развитие и совершенствование. В этом плане хороший пример демонстрируют ведущие технологические компании, которые достигают успехов благодаря внедрению передовых управленческих систем. Всем известно насколько известно работать в компаниях, как Apple, Amazon, Google, Alibaba и другие. Их лидерство держится не только на умелом использовании технологии, хотя это чрезвычайно важно, но и на способности раскрывать таланты и профессиональные качества каждого отдельного члена команды. Эти же принципы должны быть востребованы в системе госуправления, — заявил Президент Казахстана.

По его словам, протестная волна, прокатившаяся в последние годы по всему миру, отчетливо продемонстрировала глобальный запрос на изменения.

- Человечество переживает уже четвертую промышленную революцию, а принципы госуправления по сути не менялись на протяжении десятилетий. Правительства большинства стран находятся в поисках оптимальных моделей управления, которые могли бы обеспечить сбалансированное развитие, нивелировать диспропорции и социальное неравенство. Норвегия, Новая Зеландия, США активно изучают перспективы внедрения в деятельность госаппарата принципов разумной гибкости и маневренности. Во многих странах переходят на project management. У нас тоже предпринимаются подобные усилия, их эффективность, конечно же, предстоит подробно изучить , но мы поддерживаем подобную практику. Общая цель всех нововведений — быть ближе к людям. По сути речь идет о сервисной модели деятельности государства, — заключил Касым-Жомарт Токаев.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан

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