Представителям Президентского кадрового резерва предложили стать волонтерами

Глава государства отметил, что до миллиарда человек по всему миру посвящают свое время волонтерской деятельности.

Касым-Жомарт Токаев призывает всех людей независимо от возраста и особенно участников Президентского кадрового резерва принять активное участие в реализации мероприятий года волонтеров, передает корреспондент zakon.kz.

2020 год в Казахстане объявлен годом волонтера. Это будет год добрых дел в масштабе всей страны. Я призываю всех людей независимо от возраста и особенно участников Президентского кадрового резерва принять самое активное участие в реализации мероприятий года волонтера. Раньше их называли добровольцами или людьми наделенными щедрой душой, — сказал Токаев.

По его словам, по оценкам ООН , до миллиарда человек по всему миру посвящают свое время волонтерской деятельности, а вклад волонтерства в мировой ВВП составляет почти 2,5 %.

Вы могли бы поделиться своими знаниями и опытом со студентами университетов, колледжей, учениками сельских школ. Возможно именно ваш пример воодушевит и вдохновит десятки юных ребят мечтающих создать собственную историю успеха. Многие могли бы начать реализацию общественно полезных инициатив, — предложил глава государства.

Президент Казахстана добавил, что существует множество направлений где бескорыстная помощь представителей Президентского кадрового резерва смоет принести большую пользу окружающим.

Это забота о людях оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, воспитанников детских домов, лицам с ограниченными возможностями и помощь пожилым людям. Это участие в образовательных проектах для сельских детей, а также повышение правовой грамотности наших граждан. Это защита окружающей среды, а также духовного, исторического, материального, культурного наследия нашего народа. Работы для волонтеров очень много. Волонтерство – это форма выражения патриотизма и служения обществу, — отметил Токаев.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!