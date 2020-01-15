Нигматулин: После событий в Арыси вопрос безопасности очень важен

Правила есть, а рычаги и механизмы контроля не установлены.

Вопросы повышения ответственности в сфере обороны и безопасности подняли сегодня депутаты на пленарном заседании Мажилиса, сообщает zakon.kz.

В ходе рассмотрения в I чтении законодательных поправок по вопросам военного положения речь, в частности, шла об ответственности за нарушение Правил установления запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил и воинских формирований.

Вопрос безопасности арсеналов и складов Вооруженных сил и других войск очень важен, особенно после известных событий в Арыси. Событие в Арыси произошло в июне прошлого года, а необходимых мер на уровне нормативно-правовых актов до сих пор не принято, - отметил Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

При этом Спикер Палаты подчеркнул, что существующие Правила установления запретных зон и запретных районов, утвержденные Министерством обороны в 2015 г., зачастую не исполняются.

Согласно приведенным данным, из 58 объектов хранения по стране вокруг 18-ти (в пределах запретных зон и районов) имеются различные производственные объекты, дорожная, энергетическая инфраструктура, есть и жилые дома.

Другими словами, Правила есть, а рычаги и механизмы контроля не установлены. Может быть, целесообразно разработать самостоятельный законопроект для решения этих вопросов, - акцентировал внимание Нурлан Нигматулин.

По словам Спикера Мажилиса, необходимо обязать местные исполнительные органы при выделении на различные цели земельных участков соблюдать требования по безопасному удалению от арсеналов, баз и складов с введением административной ответственности. Кроме того, необходимо обновить и Правила, пересмотреть требования по границам запретных зон и районов в зависимости от видов, типов и объемов хранения.

В этой связи поручаю профильному Комитету Мажилиса взяться за подготовку законопроекта. И, наверное, этот Закон должен быть принят до конца текущей сессии, - подчеркнул Нурлан Нигматулин, напомнив, что согласно поручению Совбеза, законодательные нормы по данному вопросу должны быть приняты не позднее июня 2020 года.

В ходе рассмотрения законопроекта депутаты подняли вопрос и о необходимости получения военнообязанными и призывниками личного учетно-воинского документа. Депутатами предлагается внести необходимую норму в КоАП, закрепляющую ответственность за неисполнение этого.

Военнообязанный должен иметь учетно-воинский документ. Правильно здесь было сказано, если есть обязанность, то должна быть и ответственность, - отметил Спикер Мажилиса.

При этом, по словам Нурлана Нигматулина, в действующем законодательстве нет ни обязанности, ни ответственности за наличие учетно-воинских документов.

Согласно статистике за 2019 год 36% военнообязанных не получили указанные документы.

А если завтра, условно говоря, в этих военнообязанных появится необходимость? Каким образом, в считанные часы, десятки тысяч военнослужащих будут обеспечены военными билетами? Военнообязанные должны своевременно получать учетно-воинский документ, и нести административную ответственность за уклонение от этой обязанности. Тем более, что речь идет об укреплении обороноспособности страны, - подчеркнул Председатель Мажилиса.

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