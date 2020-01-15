Токаев поручил создать соцпакет для госслужащих

Он привел в пример Японию.

Мы должны создать социальный пакет для госсужащих на примере Японии, поручил на встрече с Президентским кадровым резервом Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Мы должны создавать надлежащий социальный пакет для государственных служащих, как например в Японии, где госслужащий, достигнув уровня директора департамента с большим удовольствием уходят на пенсию, поскольку они обеспечены социальным пакетом это раз, а с другой стороны – они пользуются уважением в обществе. Поскольку энное количество лет они отработали в министерстве и внесли свой вклад в развитие своего государства. Я думаю, мы должны к этому подходить, — сказал Токаев.

Другой принцип, который необходимо внедрять в государственной службе, как отметил глава государства, это принцип оперативного реагирования на запросы граждан.

Заявления, просьбы или обращения казахстанцев нужно рассматривать оперативно, по ним должны приниматься без лишней бюрократии конкретные решения. Ключевая роль здесь принадлежит цифровизации, — сказал Президент Казахстана.

По его словам, в ближайшие годы большинство бюрократических процедур в системе госуправления будут автоматизированы.

То есть в значительной степени это будет зависеть еще и от вашей работы. Государственный сектор начнет использовать инструменты блокчейн, биг-дата, искусственного интеллекта. Государственные системы, основанные на этих технологиях, позволят превентивно реагировать на вопросы общества и своевременно решать актуальные социальные проблемы. В значительной степени это реальность не завтрашнего, а уже сегодняшнего дня. Но к сожалению, не все госслужащие пока еще это осознают, — заключил Токаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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