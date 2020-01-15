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В Бишкеке активисты требуют предотвратить конфликты с Таджикистаном

В наших общих интересах решить проблемы на границе мирно.

Фото : gdb.rferl.org15 января 2020, 13:46

Митингующие в Бишкеке требуют предотвратить конфликты на границе с Таджикистаном, передает в среду корреспондент РИА Новости.

Десятого января в районе киргизского села Кок-Таш неизвестные закидали несколько автомашин и дом киргизстанцев камнями, прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия.

Как утверждают в ведомстве, огонь велся со стороны Таджикистана. При этом по версии Душанбе, инцидент спровоцировала киргизская сторона. В погранвойсках Таджикистана заявляют, что ночью с киргизской стороны обстреляли машину сотрудника отдела внутренних дел города Исфара. В субботу в том же районе произошла стычка между жителями приграничных сел двух государств, в результате которой стороны забросали друг друга камнями. После этого по подозрению в хулиганстве и участии в массовых беспорядках правоохранительные органы Киргизии задержали четверых жителей Баткенской области. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков потребовал ускорить работу до делимитации границы.

В среду на центральной площади "Ала-Тоо" столицы Киргизии собрались около сотни человек. Они требуют от властей решить приграничные вопросы и предотвратить конфликты на границе с Таджикистаном. Также митингующие требуют отставки вице-премьера Жениша Разакова, курирующего силовой блок, и немедленного освобождения задержанных.

В наших общих интересах решить проблемы на границе мирно. Власть должна ускорить работу в этом направлении, - заявил один из активистов.

Также участники митинга требуют остановить "ползучую миграцию" граждан Таджикистана на спорных участках государственных границ.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.


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