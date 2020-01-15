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В Актау скончался пострадавший при падении крана

Мужчина получил множественные травмы.

Фото : pinimg.com15 января 2020, 14:14

Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области, передает инАктау.

В результате падения с большой высоты парень 1996 года рождения получил множественные травмы, несовместимые с жизнью.

У пациента диагностированы травма головы, ушиб головного мозга, ушибленная рана головы, открытый перелом обеих костей левого предплечья, закрытый перелом обеих костей правого предплечья, перелом подвздошной кости справа, открытый перелом левой бедренной кости. Его поместили в реанимацию и ввели в искусственную кому, однако, несмотря на все усилия медиков, пострадавший скончался спустя восемь часов после поступления в областную больницу, - сообщили в облздраве.

14 января на стройке в Актау рухнул башенный кран.


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