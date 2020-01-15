Казахстан получил запрос от Беларуси на поставку нефти

Переговоры состоятся до 20 января.

Беларусь направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев, передает РИА Новости.

Заявление, просьба от "Белнефтехима" поступила в наш адрес, в адрес министерства. Представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки. Мы на сегодняшний день осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям и рассмотрим предложение белорусской стороны, — заявил он.

Министр добавил, что ведомство организует встречу с нефтяными компаниями Казахстана. Переговоры состоятся до 20 января.

Если кто-либо <...> изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют, я думаю, что сделка возможна, — добавил он.

Сейчас Беларусь покупает только российскую нефть. На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок. Так, в конце декабря он заявил, что Минск может получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".

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