Казахстан получил запрос от Беларуси на поставку нефти
Переговоры состоятся до 20 января.
Фото : ktovkurse.com15 января 2020, 14:21
Беларусь направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев, передает РИА Новости.
Заявление, просьба от "Белнефтехима" поступила в наш адрес, в адрес министерства. Представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки. Мы на сегодняшний день осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям и рассмотрим предложение белорусской стороны, — заявил он.
Министр добавил, что ведомство организует встречу с нефтяными компаниями Казахстана. Переговоры состоятся до 20 января.
Если кто-либо <...> изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют, я думаю, что сделка возможна, — добавил он.
Сейчас Беларусь покупает только российскую нефть. На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок. Так, в конце декабря он заявил, что Минск может получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
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