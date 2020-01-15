Павлодарский нефтезавод привлекли к административной ответственности

Также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго РК провел проверку в отношении ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", передает zakon.kz.





- В ходе проверки выявлено, что ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" не соблюдал требования нормативно-правовых актов, действующих в области использования атомной энергии при обращении с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение и с приборами и установками, содержащие радиоактивные вещества, - говорится в сообщении.

По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 297 Кодекса об административных правонарушениях РК и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Ст. 297 (Ввоз на территорию РК и вывоз с территории РК драгоценных металлов, драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с нарушением законодательства республики) - влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства - в размере четырехсот, на субъектов крупного предпринимательства - в размере одной тысячи МРП (2 651 000 тенге).

1 МРП составляет 2 651 тенге.

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