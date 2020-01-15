Уравнять тарифы на электроэнергию предложила депутат

Было бы более правильным уйти от старой схемы формирования тарифов и сравнять тарифы между всеми группами потребителей.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента депутат Снежана Имашева обратилась к заместителю премьер-министра страны Роману Скляра с тем, чтобы правительство рассмотрело вопрос отмены дифференцированных тарифов на электроэнергию, передает корреспондент zakon.kz.

Во всех регионах страны, тарифы на электроэнергию крупных энергоснабжающих организаций регулируются государством. Регулирующий орган, исходя из фактических затрат компании на покупку и транспортировку электроэнергии формирует единый средний отпускной тариф, а затем утверждает отдельные тарифы для физических лиц – население, и юридических лиц - предприниматели, бюджетные организации. При этом ниже для первых, выше для вторых, - сказал она, озвучивая депутатский запрос.

В итоге, по ее словам, низкие тарифы на электричество для населения фактически субсидируются за счет завышенного тарифа для предпринимателей.

Субсидирование тарифа для населения за счет предпринимателей и юридических лиц - многолетняя сложившаяся практика и оправдывала себя в те времена, когда на рынке электроэнергии не было конкуренции, была монополия. Но в данное время на рынке электроэнергии появились и нерегулируемые организации, торгующие электроэнергией. На этот вид деятельности выдано более 300 лицензий, а регулируемыми среди них остаются порядка 40. При этом нерегулируемые организации не конкурируют, а спекулируют на завышенных ценах для юридических лиц. Постоянное, искусственное сдерживание тарифов для населения за счет предпринимателей приводит к только к постоянному росту тарифов для них, - указала Имашева.

Депутат пояснила, что во время каждого выезда в регионы бизнесмены жалуются на высокие тарифы и просят вернуть дифференцированные тарифы по зонам суток, благодаря которым они хоть как-то уменьшали счета за электричество.

Однако было бы более справедливым и правильным не дифтарифы вернуть, а уйти от старой схемы формирования тарифов, которую диктует министерство национальной экономики РК и постепенно сравнять тарифы между всеми группами потребителей. И тогда цена на электричество для бизнеса снизится в целом. По мнению экономистов НПП, справедливые энерготарифы подстегнули бы местную экономику, эксперты, изучавшие проблему, сходятся во мнении: при отмене перекрестного субсидирования у крупного и среднего бизнеса высвобождаются значительные средства. По статистике рост, например, промышленного производства, в результате может достигать более 3%, - отметила парламентарий.

Она напомнила, что в 2017 году министерство нацэкономики само ставило такую задачу - выровнять тарифы для всех.

При этом предполагалось оставить заниженные или льготные тарифы только для уязвимых групп - малоимущих и социально защищаемых категорий потребителей. В настоящее время тарифы для всех групп одинаковы только в Алматы и Алматинской области, составляют 19,71 тенге за киловатт для всех и городе Актау. Уважаемый Роман Васильевич, прошу рассмотреть возможность отказаться от политики правительства субсидировать тарифы для населения за счет других категорий потребителей, и установить справедливые цены для всех групп потребителей. А также проработать механизмы адресного снижения тарифов для нуждающихся и социально уязвимых групп населения. Ведь первостепенной задачей правительства должно быть не сдерживание цен, а рост доходов населения, - заключила Имашева.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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