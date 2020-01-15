Президент Ирана потребовал от военных извиниться за сбитый самолет

Роухани призвал вооруженные силы попросить прощения за задержку объявления о том, что они не сразу признали вину в крушении украинского Boeing.

Президент Ирана Хасан Роухани, выступая на правительственном заседании, призвал вооруженные силы страны извиниться за то, что они не сразу признали вину в крушении украинского пассажирского самолета, сообщает РБК со ссылкой на Press TV.

Если объявление об этом было сделано поздно, они должны извиниться, — заявил Роухани.

Он также призвал военных попросить прощения, если "тон, на котором они говорили, был неуместен".

По словам иранского президента, позднее объявление о причинах катастрофы не связано с намерением скрыть их, крушение самолета стало неожиданностью для Тегерана. Как заявил Роухани, иранские военные никогда ранее "не совершали такую ошибку в отношении пассажирского самолета".

То, что вооруженные силы страны все же признали вину в крушении самолета и извинились, "является первым шагом из тех, что необходимо сделать", добавил президент. Он потребовал от военных предоставить больше информации о расследовании и пообещал следить за этим процессом.

Для наших людей очень важно сообщить, кто был виновен в этом инциденте, — отметил Роухани.

Пассажирский Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение утром 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. На борту лайнера были 176 человек — граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Великобритании, Афганистана. Все погибли. Первоначально в Тегеране назвали причиной авиакатастрофы техническую неисправность. 11 января, через трое суток после происшествия, власти Ирана признали, что лайнер был непреднамеренно сбит военными: оператор системы ПВО принял его за крылатую ракету.

Роухани назвал случившееся непростительной ошибкой и попросил у Украины прощения за сбитый самолет. По данным CNN, самолет мог быть сбит двумя ракетами, выпущенными из зенитно-ракетного комплекса "Тор".

Авиакатастрофа произошла на фоне обострения отношений между Ираном и США. 3 января в результате авиаудара США близ аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Корпус стражей исламской революции в качестве ответной меры в ночь на 8 января нанес ракетные удары по американским военным объектам в Ираке.

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