Будут ли жильцы первых этажей платить за лифты в Нур-Султане

Тарифы и способы оплаты за эксплуатацию лифтового оборудования решаются на общем собрании собственниками помещений.

Акимат столицы подготовил проект постановления, предусматривающий изменения в Правила предоставления коммунальных услуг в городе Астане, которые, в частности, касаются платы за пользование лифтом, передает zakon.kz.

Ранее в ряде СМИ сообщили, что согласно этому документы жильцов первого и второго этажей обяжут платить за пользование лифтом. Однако в Управлении контроля и качества городской среды столицы нам пояснили, что это не так.

По словам главного специалиста ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан" Рахымжана Бектанова, в прежних Правилах от 2015 года предусматривалось, что оплата за пользование лифтом взимается со всех проживающих в доме, кроме жильцов 1, 2-го этажей. Но как выяснилось, эта норма противоречит закону "О жилищных отношениях" , в котором говорится, что лифты являются общим имуществом объекта кондоминиума.

- Также согласно пункту 1 статьи 50 закона, собственники помещений (квартир) обязаны участвовать во всех расходах на содержание общего имущества дома, т.е. все жители многоквартирных жилых домов несут ответственность за содержание объектов кондоминиума, - сказал Бектанов.

А потому в столичном акимате решили устранить противоречия с законом.

- Учитывая вышеизложенное сообщаем, что нормы Правил не должны противоречить вышестоящему нормативно правовому акту, соответственно нормам статьи 50 Закона. Также согласно статьи 189 Гражданского Кодекса РК, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором, и не может в одностороннем порядке переложить такое бремя на третье лицо, - пояснили в управлении.

Вместе с тем там сообщили, что тарифы и способы оплаты за эксплуатацию лифтового оборудования решаются на общем собрании собственниками помещений (квартир).

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