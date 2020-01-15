В Алматы после ДТП загорелся автомобиль
Пострадавших нет.
Фото : Zakon.kz15 января 2020, 16:28
В Алматы после ДТП загорелся автомобиль. Пострадавших нет, передает корреспондент zakon.kz.
Как сообщили очевидцы, по проспекту Райыбека перед улицей Байзакова произошло ДТП.
По словам водителя BMW, водитель Honda подрезал его. Он затормозил, но столкновения не удалось избежать. Автомобиль BMW зацепил автомашину Honda за правый бок. После этого BMW вспыхнула из под капота.
Мимо проезжающие водители остановились, дали огнетушители. Стали тушить, позднее приехала пожарная машина и затушила остаточный огонь.
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