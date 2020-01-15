Курсы валют: доллар еще прибавил, евро - снизился

Средневзвешенный курс доллара составил 379,70 тенге (+0,28 тенге).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 379,70 тенге (+0,28 тенге).

Средневзвешенный курс евро составил 423,19 тенге (-0,81), объем торгов 110 тыс. евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,1850 тенге (-0,0115), объем торгов 10 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 379,9-381,5 тенге, евро – 421.9-424,5 тенге, рос.рубля – 6,16-6,22 тенге.

В торгах приняли участие 9 членов KASE.

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