Двух водителей осудили за пьяную езду в Петропавловске

Их арестовали на 15 суток.

Двое жителей Петропавловска были задержаны за управление транспортом в алкогольном опьянении, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

По информации ведомства, водитель иномарки привлек внимание сотрудников патрульной полиции на улице Абая. У машины не работала одна фара, поэтому полицейские остановили его, чтобы напомнить водителю о необходимости устранения неполадки. Как выяснилось, 32-летний горожанин находился за рулем в нетрезвом виде.

Другой водитель 1986 года рождения той же ночью разъезжал за рулем в алкогольном опьянении по улице Интернациональной. Обе автомашины водворены на штрафную стоянку, нетрезвые любители ночных поездок решением суда подвергнуты административному аресту на 15 суток и лишены права управления на 7 лет, - отметили в пресс-службе.

Как рассказали в управлении административной полиции ДП СКО, водителя, севшего за руль в нетрезвом виде повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, ждет административный арест на 20 суток и лишение права управления на 8 лет. Если же срок действия наказания не истек и лишенный права управления водитель сел за руль, то по новому законодательству ему придется заплатить штраф от 50 до 70 МРП либо его ждет административный арест от 10 до 15 суток. Отдельная ответственность предусмотрена для пьяных водителей, совершивших ДТП.

В случае невыполнения законного требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения увеличен срок лишения права управления транспортным средством с 3 до 8 лет и введен административный арест на 15 суток, - пояснил начальник Управления административной полиции ДП СКО подполковник полиции Жасулан Оспанов.

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