Начальник станции Кокшетау-1 подозревается в получении взятки за неувольнение сотрудника
Окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено судом.
Фото : zakon.kz15 января 2020, 16:45
Антикоррупционной службой Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении начальника станции "Кокшетау-1" Акмолинского отделения дороги грузовых перевозок АО "НК КТЖ" по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает zakon.kz.
- Он подозревается в получении взятки при пособничестве своего заместителя от работника указанной станции за неувольнение с работы по выявленному факту нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и общее покровительство, - сообщили в ведомстве.
Окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено судом.
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