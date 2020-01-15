Женщине за обман мужа и полицейских может грозить тюремный срок

Она взяла кредит в банке и скрыла это от мужа.

39-летней жительнице Алматинской области грозит уголовное наказание за заведомо ложный донос, сообщили zakon.kz в пресс-службе ДП Алматинской области.

Факт зарегистрирован в Талгарском районе, где одна из местных жительниц 13 января заявила в полицию о двух грабителях, которые у нее в доме угрожая ножом открыто завладели 100000 тенге. В полиции зарегистрировали факт по ст.191 ч.2 УК РК "Грабеж" и приступили к расследованию. Но в ходе двухдневных оперативно-розыскных мероприятий сыщики пришли к выводу, что ограбления, как такового на самом деле не было, так как потерпевшая путалась в показаниях, допускала противоречия и вела себя неестественно.

При проверке некоторые доводы ее не подтвердились. В конечном счете, запутавшись, она дала признательные показания, что обманула полицейских и придумала историю об ограблении. Выяснилось, что женщина взяла кредит в банке и скрыла это от мужа. Позднее для погашения банковской задолженности оплатила его денежными средствами из семейного бюджета, о чем, боясь семейного скандала, не стала сообщать мужу, - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время расследование по грабежу прекращено. Однако в отношении 39-летней женщины завели уголовное дело по ст.419 ч.2 УК РК (заведомо ложный донос). Как пояснили правоохранители эта уголовная статья предусматривает ответственность от штрафа до 4 тысяч месячных расчетных показателей до лишения свободы сроком на 5 лет.

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