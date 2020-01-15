Никаких договоренностей с китайской компанией по Кашагану не было - Минэнерго

В настоящее время все вопросы по данному проекту находятся лишь в стадии рассмотрения и никаких договоренностей, тем более контрактов не заключалось.

Никаких договоренностей по проекту строительства газоперерабатывающего завода на Кашаганском месторождении с китайскому компанией не было. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает zakon.kz.

- Касательно сообщений в СМИ о том, что китайская компания заключила договор с частной казахстанской компанией по проекту строительства газоперерабатывающего завода на Кашаганском месторождении сообщаем что, эта информация не соответствует действительности. В настоящее время все вопросы по данному проекту находятся лишь в стадии рассмотрения и никаких договоренностей, тем более контрактов не заключалось, - говорится в сообщении.

Между тем в ведомстве отметили, что при координации Минэкономики РК (рабочая группа по вопросу строительства Кашаганского ГПЗ создана при МНЭ РК) и Минэнергетики полным ходом идет подготовка к строительству Кашаганского газоперерабатывающего завода. Этот знаковый проект позволит перерабатывать 1 млрд м3 сырого газа с месторождения Кашаган. В результате страна получит не только дополнительный объем ценного экспортного ресурса – товарного газа, но и снимет ограничения на добычу нефти на стратегическом месторождении Кашаган.

- Проект строительства Кашаганского ГПЗ реализуется в рамках Национальной программы переработки сырого газа вместо сжигания и обратной закачки.Для реализации проекта строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган на сегодняшний день разрабатывается проектная документация. Ввиду технологической сложности проекта потребуется оборудование от разных производителей, - пояснили в Минэнерго.

Там отметили, что после прохождения проекта государственной экспертизы и согласования всех условий предстоит реализация проекта, включающая строительство, выбор поставщика оборудования, выбор материалов и так далее.

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