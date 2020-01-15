Досмухамбетов посетил соцобъекты Макатского района

Необходимо предусмотреть все моменты.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов посетил социальные объекты Макатского района, сообщает zakon.kz со ссылкой на УВП Атырау.

В последние годы Макатский район, где 120 лет назад была добыта первая нефть Казахстана, стремительно развивается. Досмухамбетов свою первую рабочую поездку по региону начал именно с этого района. В первый день визита глава региона посетил ряд социальных объектов.

В начале текущего года в поселке Доссор при финансовой поддержке компании "Тенгизшевройл" сдан в эксплуатацию детский сад на 280 мест. Общая площадь ясли-сада "Ботакан" – около 3 000 кв. м.

Новое дошкольное учреждение обеспечит работой 89 человек. Детсад оснащен оборудованием, соответствующим самым современным требованиям. Здесь есть музыкальный и спортивный залы, на пищеблоке и в прачечной установлено новое современное оборудование, приобретены удобная мебель, книги, игрушки, развивающие пособия.

– Необходимо предусмотреть все моменты, связанные с безопасностью, комфортом и развитием детей. Если объект готов, нужно ввести его в эксплуатацию в срок, – сказал Махамбет Досмухамбетов.

Рабочие благоустроили территорию вокруг детского сада – построили игровые площадки, веранды, дорожки и проезды.

Рядом с дошкольным учреждением местные власти построили Аллею молодежи. Местные молодые лидеры надеются, что пройдет немного времени, и Аллея станет любимым местом для прогулок не только молодых ребят, но и всех жителей и гостей района.

Следующим объектом визита главы региона стал креативный проект центра молодежи. В данное время в Макате реализуется проект по реконструкции неиспользуемого резервуара для питьевой воды под центр для молодежи. Здесь же рассматривается вопрос открытия музея и выставочного центра.

– Проект важен для молодежи. Как обстоят дела с вытяжкой, не будет проблем? Это же неприспособленное помещение, – поинтересовался аким области.

Главу региона заверили, что проект безопасен и будет сдан в срок.

Аким области также побывал на строительстве жилого многоэтажного дома. Ожидается, что в середине текущего года два 60-квартирных дома будут сданы в эксплуатацию. Это позволит на порядок снизить количество людей, стоящих в очереди на получение жилья. Махамбет Досмухамбетов посетил новое здание Атырауского филиала АО "Казпочта". Новый объект, сданный в эксплуатацию в этом году, удобен для населения. Здесь люди смогут получать все необходимые услуги в доступном формате. Ранее функционирующее здание "Казпочты" было расположено в малодоступном для жителей районе. Аким области внимательно осмотрел новый объект и выслушал все предложения руководителей филиала "Казпочта" по улучшению работы предприятия.

На встрече с населением, в районном филиале партии "Nur Otan", глава региона заслушал жалобы и предложения жителей района. Рахим Мухамбетов попросил акима решить вопрос с начальной школой в райцентре Макат. Сегодня здесь обучаются около 200 учащихся 1-4 классов. После этого им приходится переводиться в другие учебные заведения района. Пришедший на прием к акиму области житель Макатского района обратился с просьбой решить вопрос строительства дополнительной пристройки к школе. Это позволило бы учащимся получать полный объем знаний.

Махамбет Досмухамбетов подчеркнул, что решение данного вопроса требует дополнительного финансирования.

– Вы знаете, что в области немало учебных заведений с трехсменным обучением, есть и аварийные школы. Мы должны принять во внимание этот вопрос. Все проблемы будут решаться постепенно, и этот вопрос не будет снят с повестки дня, – заверил аким области.

После встречи с населением района глава региона посетил ту самую начальную школу №2, о расширении которой просили жители района. Директор школы Руслан Баймукашев ознакомил Махамбета Досмухамбетова с проектом строительства дополнительного корпуса к существующему зданию. Решение вопроса требует дополнительного финансирования. Это будет решаться при уточнении областного бюджета.

Аким области также посетил колледж нефти и газа Макатского района. Данное техническое учебное заведение готовит специалистов для нефтегазовой отрасли. Производственные цеха колледжа и персонал оснащены всем необходимым оборудованием для подготовки кадров. Еще одним объектом посещения акима области стал сельский участковый пункт полиции. В селе Байгетобе Макатского района открылся новый пункт полиции. Основная причина, по которой потребовались новые участковые пункты полиции, – рост численности населения области. Между департаментом полиции и руководством области достигнута договоренность о строительстве в областном центре 20 новых участковых пунктов. В ближайшем будущем планируется увеличить их до 34. Данный пункт был построен частным предпринимателем и передан на баланс департамента полиции. Здесь расположен не только полицейский участок, но и жилое помещение, в котором проживает участковый.

Аким области отметил важность создания таких пунктов для безопасности населения.

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