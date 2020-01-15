В авиатурагенстве скандалы. Компания не может вернуть деньги за билеты "Bek Air"

В офисах одного из авиагенств скандалы, чуть ли не доходящие до драк.

На своей странице в Facebook управляющий директор авиатурагентства "Otrar Travel" Ирина Бунакова опубликовала пост о том, что авиакомпания "Bek Air" не перечисляет деньги для возврата стоимости билетов, передает zakon.kz.

Она утверждает, что в авиакомпании не отвечают на их звонки и письма.

Пассажиры, которые "попали" на билетах, скажу вам откровенно, вы не получите своих денег, пока авиакомпания не оплатит нам свои многомиллионные долги. Мне очень всех жаль, но выхода пока не вижу - написала Ирина Бунакова.

Также директор авиатурагентства пишет о том, что в первые дни возвраты денег за билеты сделали авиагентства, а не компания "Bek Air".

Напомним, сотрудники "Bek Air" 14 января выступили с обращением к авиационным властям Казахстана. Служащие авиакомпании, чей самолет потерпел крушение под Алматы, просят как можно скорее завершить расследование катастрофы и прояснить их судьбу.

Пока специалисты выясняют причины трагедии, лицензия Bek Air приостановлена, все рейсы отменены, а персонал – более 300 человек – отправлен в отпуск без содержания.

Ранее сообщалось, что пассажиры отмененных рейсов авиакомпании "Bek Air" могут произвести полный возврат стоимости авиабилетов по месту приобретения.

27 декабря в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании "Bek Air" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Число погибших составило 12 человек, пострадавших - 35 человек.

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