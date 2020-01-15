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Даррен Диц назначен капитаном на Матче Звезд КХЛ 2020

Защитник национальной сборной Казахстана и столичного "Барыса" будет представлен капитаном Дивизиона Чернышева.

Фото : hcbarys.kz15 января 2020, 18:11

19 января, состоится 12-й Матч всех Звезд Континентальной хоккейной лиги, участие в котором примет защитник национальной сборной Казахстана и столичного "Барыса" Даррен Диц, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ХК "Барыс".

КХЛ определила капитанов сборных дивизионов на Матч Звезд, который состоится в воскресенье на московской ВТБ Арене. Таким образом, защитник национальной сборной Казахстана и столичного "Барыса" будет представлен капитаном Дивизиона Чернышева.

- Я очень рад возможности принять участие в звездном уикэнде в Москве. Для меня большая часть представлять не только "Барыс", но и весь Казахстан. Я уверен, что это будет отличные два дня для Лиги, всех болельщиков и игроков! – сказал Даррен Диц.


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