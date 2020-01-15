Кроме того, президент России предложил увеличить материнский капитал на 150 000 руб. при рождении второго ребенка.

Президент России Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал при появлении первенца, а также увеличить материнский капитал при рождении второго ребенка на 150 тысяч рублей. Эту идею он озвучил во время ежегодного послания Федеральному Собранию, передает РИА Новости.

Кроме того, президент России предложил увеличить материнский капитал на 150 000 руб. при рождении второго ребенка. Если в семье сейчас уже есть один ребенок, то после рождения второго она сможет получить 616 617 руб.

Путин подчеркнул необходимость создания эффективно работающей системы поддержки семьи. В частности, он предложил ввести с 1 января выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет.

Их будут получать семьи, чьи доходы не превышают прожиточного минимума на человека. На первом этапе сумма составит половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи рублей, но к следующему году может вырасти вдвое, до 11 тысяч рублей.

Программа материнского капитала в РФ заработала в 2007 г. Тогда семьям полагались выплаты после рождения второго и последующих детей в размере 250 000 руб.

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