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НАТО проведет крупнейшие за 25 лет учения в Европе

Учения стартуют в марте, они проверят возможности стран альянса перебрасывать подкрепления между государствами Европы.

Фото : unimedia.info16 января 2020, 00:16

Самые масштабные за 25 лет учения США в Европе Defender 2020 ("Защитник-2020") с участием 37 тысяч человек начнутся в марте в 10 странах НАТО, центром их проведения станет Германия, передает ТАСС.

Отмечается, что одной из главных задач Defender 2020 станет проверка возможностей быстро перебрасывать военные подразделения внутри государств, участников НАТО.

Учения стартуют в марте, они проверят возможности стран альянса перебрасывать подкрепления между государствами Европы.

Источник отметил, что "логистическим центром учений будет Германия, поскольку Германия - это транспортный узел, который позволяет перебрасывать силы по всей Европе".

- Нельзя также исключить, что в ходе маневров войска будут выдвигаться в числе прочих государств в Польшу и страны Прибалтики, - отметил военный источник в НАТО по итогам заседания Военного комитета на уровне начальников Генштабов.


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