Убийца - не местный – уверены жители поселка в ЗКО, где погибла семья Запрометовых

Местные утверждают, что семья ни с кем не конфликтовала, погибшие были пенсионерами и просто жили тихой жизнью.

Поселок Янайкино в Западном Казахстане потрясен страшным убийством семьи Запрометовых. На месте трагедии побывали журналисты портала "Уральская неделя" и расспросили жителей, сообщает zakon.kz.

Дом, где произошло убийство оцеплен полицейской лентой. Участковый в автомобиле не знал подробностей, а к дому, по его словам, его приставили для того, чтобы никто не мог пройти внутрь. Он рассказал, что на территорию поселка приезжал автобус с сотрудниками СОБРа.

- Убили семью Александра Запрометова, бывшего директора совхоза. Здесь вчера вечером было столько народу, тушили возгорание. Валентина, его жена, успела позвонить и сообщить о том, что их убивают. Убийцы перепрыгнули через забор, постучались в дверь дома, Александр начал им открывать, его и пырнули ножом в сердце прямо в коридоре. Потом убийцы дальше пошли, его сына, Сергея, убили на кухне — говорят, он больше всех сопротивлялся, весь в крови был, — рассказал один из местный житель Петр.

Звонок от Валентины, по его словам, произошел около 9 часов вечера. Она успела крикнуть в трубку только: "Нас зарезали и Сергея", и сразу сбросила трубку.

У погибшей семьи был собственный магазин и Александр был директором ТОО "Лесное".

- Я был знаком с Александром Запрометовым, жил он со своей женой, их дети живут в России, сын и дочь. Никогда никому эта семья на пятки не наступала, особо богатыми они не были. Магазин они открыли около двух лет назад. О случившемся я узнал от сына, который сегодня утром мне позвонил и рассказал об убийстве, — плача, рассказывает мужчина.

Местные утверждают, что семья ни с кем не конфликтовала, погибшие были пенсионерами и просто жили тихой жизнью.

- ТОО "Лесное", которым владел Александр, уже давно ликвидировали, ничего почти не осталось. Тот подлец, который совершил это убийство, — не местный, приезжий. Ни один человек в адрес этой семьи ни одного плохого слова сказать не может. Последний раз я Александра видел неделю назад, когда заходил в его магазин за сигаретами. Брать у них дома тоже нечего было, - вспоминает местный житель Ураджали Самедов.

По словам продавщицы Айнагуль, которая была на смене в тот вечер, Валентина в тот вечер звонила не ей, а другой продавщице.

- Полиция сказала ничего мне не говорить журналистам, извините, - сказала женщина и закончила разговор.

Криминалисты нашли у забора отпечаток ботинка, который сотрудники полиции определили как улику.

Больше пока ничего не известно.

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