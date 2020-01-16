Двоих рабочих насмерть сбил поезд в Жамбылской области

Отмечается, что на участке, где работали погибшие нет специальной громкой связи, по которой обычно сообщают о приближении составов.

13 января около 5 часов вечера двоих мужчин, работавших механиками на Шуской дистанции сигнализации и связи, сбил пассажирский поезд №23 сообщением Алматы – Актобе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Специалисты КТЖ рассказали, что при работе в таких условиях существуют специальные правила безопасности и рабочих должны инструктировать перед каждым выходом на смену.

- При производстве работ на железнодорожных путях работники должны выполнять меры безопасности. В частности, работы должны выполнять только два лица. При этом один работает, другой должен наблюдать за движением поездов. При появлении движущегося состава, работники должны уйти на безопасное расстояние. Комиссия создана, работает, расследование не закончено, - отметил директор департамента филиала дирекции магистральной сети АО НК КТЖ Алексей Абдрахманов.

Отмечается, что на участке, где работали погибшие нет специальной громкой связи, по которой обычно сообщают о приближении составов. Как еще можно было передать железнодорожникам о движении состава - непонятно.

У погибших сотрудников остались семьи. У одного пятеро, у второго - двое детей. Какая помощь будет предоставлена семьям пострадавших, и вообще будет ли - в нацкомпании КТЖ пока не сообщают.

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