Компания, владеющая Google, вошла в пятерку самых "богатых"

Капитализация компании составила 1 триллион долларов.

Материнская компания Google корпорация Alphabet вошла в клуб "триллионеров". Рыночная стоимость Alphabet преодолела отметку в $1 трлн, передает hitech.vesti.ru.

Ранее эту рекордную планку взяли три другие американские ИТ-компании: Apple, Amazon и Microsoft. Компания Alphabet стала четвертой.

Стоимость акций компании по итогам последних торгов выросла на 0,87% и достигла 1451,7 доллара. Таким образом, капитализация компании составила 1 триллион долларов.

В декабре в Alphabet сменилось руководство: основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин окончательно отошли от дел, а возглавил Alphabet Сундар Пичаи, последние годы руководивший Google. Год для компании оказался непростым — хотя с бизнесом проблем не было, они обострились в области пиара. Топ-менеджеров компании обвиняли в сексуальных домогательствах, а сотрудники устраивали многотысячные демонстрации, протестуя против этого и многого другого — от сотрудничества с Пентагоном до планов создать подцензурный поисковик для китайского рынка.

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