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Женщину, оставившую новорожденную умирать на холоде, поместили в клинику

С нее взята подписка о невыезде.

Фото : Pikabu19 января 2020, 00:47

Женщина, оставившая новорожденного в трубах возле теплотрассы, помещена в больницу, передает МИА "Казинформ".

С нее взята подписка о невыезде, сообщили в пресс-службе ДП области.

Ее дальнейшая судьб будет решаться в ходе досудебного расследования.

15 января в микрорайоне Авангард-3 города Атырау была найдена новорожденная девочка, завернутая в платок. Местная жительница спасла малышку. После чего девочку поместили в специальный "кувез" для выхаживания новорожденных.

Полиция начала расследование. 17 января, благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось установить мать-кукушку и задержать ее.

Выброшенную на улицу новорожденную нарекли в честь спасшего ее врача.


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