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В Нур-Султане по неизвестной причине умерла школьница

Девочке стало плохо. До приезда скорой помощи она скончалась.

Фото : RTVE.es19 января 2020, 01:11

В Нур-Султане скончалась девочка, днем ранее обращавшаяся к врачам, сообщает Sputnik Казахстан.

- Сообщение о смерти ребенка 2011 года рождения поступило 14 января в 19:33. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа, - говорится в сообщении ДП столицы.

За день до этого девочка, находясь дома, почувствовала недомогание. Родители обратились к врачу, которая назначила лечение. На следующий день состояние здоровья ребенка ухудшилось, после чего она потеряла сознание. До приезда скорой помощи школьница скончалась.

Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебного расследования. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Ведется расследование.


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