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BMW снес остановку в Уральске

Пострадавших нет.

Фото : mgorod.kz19 января 2020, 01:59

Водитель BMW врезался в остановку в Уральске, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

ДТП произошло18 января на проспекте Назарбаева.

- Водитель 1988 года рождения, уроженец Шымкента, не справился с рулевым управлением и врезался в остановочный павильон. Никто при этом не пострадал, - говорится в сообщении пресс-службы ДП ЗКО.

Скорую к месту аварии никто не вызывал.

Другие подробности выясняются.


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