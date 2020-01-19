BMW снес остановку в Уральске
Пострадавших нет.
Фото : mgorod.kz19 января 2020, 01:59
Водитель BMW врезался в остановку в Уральске, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
ДТП произошло18 января на проспекте Назарбаева.
- Водитель 1988 года рождения, уроженец Шымкента, не справился с рулевым управлением и врезался в остановочный павильон. Никто при этом не пострадал, - говорится в сообщении пресс-службы ДП ЗКО.
Скорую к месту аварии никто не вызывал.
Другие подробности выясняются.
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