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Практически по всему Казахстану ожидается снег

На юго-востоке сохраняется погода без осадков.

Фото : grouple.co19 января 2020, 06:11

Практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием Северного и Южного циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов, в связи с чем пройдет снег, на юго-западе и юге – осадки, передает zakon.kz со ссылкой на РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

На юго-востоке сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере и востоке с метелью.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед. В Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем -2°, Ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -8°, Облачно.

Прогноз погоды на 19 января.


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