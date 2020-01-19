Таблеткой от старости оказался яд

Долгожитель - это вовсе не тот, кто ведет стерильный образ жизни, а тот, чьи клетки научились уживаться с токсинами.

Неожиданное открытие сделали обычные пользователи соцсетей - человечество перестало стареть, сообщает телеканал НТВ.

Все началось с обычного флешмоба, где люди делились фотографиями своих предков. Кто-то обратил внимание, что наши двадцатилетние бабушки и дедушки часто выглядят старше, чем их нынешние тридцати- и сорокалетние внуки. А те, кому полвека назад переваливало за сорок, по нынешним меркам смотрятся глубокими стариками.

В исследовании Университетов Южной Калифорнии и Йельского утверждается, что люди действительно начали стареть гораздо медленнее. Причем это произошло за какие-то 30 лет.

Один из ключевых и всем понятных аспектов о старении - то, что ресурсы нашего организма не бесконечны. Большинство наших клеток могут делиться всего 52 раза. Клетки доходят до предела и умирают, не составляя сменщиков. Материала в тканях перестает хватать. Организм начинает разрушаться. Это и есть старость.

Нет однозначного ответа, на вопрос, что же заставляет организм современного человека разрушаться медленнее. Ученые спорят. Если заглянуть в историю, то можно понять: что-то подобное мы уже переживали. В прошлом веке ученые заметили, что человечество растет, и назвали этот процесс акселерацией. Выше всех вымахало население стран с высоким уровнем жизни. Поэтому основная гипотеза - люди стали лучше питаться. Вот и сейчас замедлившееся старение многие пытаются объяснить тем, что жить стало легче.

Раньше люди работали очень усердно, им не хватало отдыха, - доктор наук Калифорнийского Университета Брайан Хэнли.

Но есть, например, человек, у которого организм совсем не отдыхает. Гражданин Германии Яков Циперович 40 лет назад пережил клиническую смерть: его на почве ревности отравила жена. После чего, как утверждает Циперович, он полностью потерял способность спать.

Ученые меня боятся как огня. Они от меня шарахаются, потому что я опровергаю все медицинские догмы, просто опрокидываю, - Яков Циперович.

Сейчас мужчине 66 лет, но он говорит, что чувствует себя гораздо лучше, чем в 20, и ему совсем не нужны врачи. Циперовича изучали десятки специалистов, но на попытке заснуть никто так и не подловил. Известно, что температура его тела ниже на два градуса. Может ли это объяснить замедленное старение? Или ответ в самой клинической смерти, точнее в том, что ее вызвало?

Каким бы это безумным ни казалось, оно подтверждается экспериментом, когда мышам давали препарат, который подавляет иммунитет при пересадке органов, чтобы не было отторжения. Тоже, по сути, яд. Около 40 независимых лабораторных исследований доказали, что этот препарат продлевает мышам жизнь, причем значительно. Весь фокус в том, что в небольших количествах этот яд замедлил жизнедеятельность клеток. А теперь вспомним, в каком мире мы живем: с испорченной экологией и едой, напичканной консервантами. Возможно, именно эта среда мешает современными людям стареть быстро.

У нас появилась радиация сейчас. Мы пользуемся телевизорами, компьютерами, телефонами. Она создает условия для оптимальной жизни клетки. На Японию сбросили атомные бомбы, и резко повысилась средняя продолжительность жизни. Да, кто получил большую дозу, тот умер, а кто небольшие получает, тот может получить стимулирующий эффект, - почетный президент Российской Ассоциации геронтологов и гериатров, академик РАН Владимир Шабалин.

Есть исследование, которое показывает, что долгожитель - это вовсе не тот, кто ведет стерильный образ жизни, а тот, чьи клетки научились уживаться с токсинами. Но сможет ли все это принять мир при нынешней моде на экологию? И что скажут экоактивисты, если именно ядовитая среда и правда окажется той самой таблеткой от старости, которую ищет человечество?

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