Димаш Кудайберген выступит в Японии с джазовой композицией

Он выступит на одном из крупнейших музыкальных фестивалей Страны восходящего солнца.

Димаш Кудайберген порадует многомиллионную армию поклонников джазовой композицией, передает МИА "Казинформ".

19-ый Tokyo Jazz Festival пройдет 22-24 мая в столице Японии. Это один из крупнейших музыкальных фестивалей Страны восходящего солнца, который берет свои истоки в 2002 году. Он известен приглашением поистине выдающихся артистов джаза.

В этом году организаторы фестиваля ожидают 90 тысяч зрителей. И, возможно, немалая заслуга в этом будет принадлежать гостю из Казахстана. Об этом более чем красноречиво говорят комментарии к афише предстоящего фестиваля на странице Tokyo Jazz Festival в Facebook.

"Джазовый фестиваль с Димашем в прекрасном Токио, он будет просто великолепен", "Не могу дождаться, чтобы увидеть Димаша в прекрасном Токио", "Мне очень интересно, какую песню исполнит Димаш. Он превосходный певец, не только в классической и поп-музыке, но и в джазовом вокале", - оставили восторженные отзывы поклонники артиста из разных стран мира.

И поскольку джаз, как никакой другой музыкальный жанр, предоставляет невероятную свободу интерпретации, думается, что выступление Димаша Кудайбергена станет более чем фееричным. Стоит отметить, что Димашу предстоит выступить на одной сцене с легендами джаза. Это Херберт Джеффри Хэнкок - американский джазовый пианист и композитор, обладатель 14 премий Грэмми и один из наиболее влиятельных джазовых музыкантов XX века, а также один из ведущих саксофонистов современного джаза, номинант на премию Грэмми Джошуа Редман (США).

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