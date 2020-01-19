Демократы обосновали импичмент Трампу неопровержимостью доказательств его вины

"Единственное средство от столь грубого злоупотребления властью президента - отстранение от должности".

Обвинения, выдвинутые в адрес президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, неоспоримы, а доказательства его вины более чем достаточны, сообщает ТАСС.

Эта позиция изложена в опубликованном в субботу на сайте нижней палаты Конгресса меморандуме семерых обвинителей, которые будут представлять Палату представителей на судебном процессе.

Это глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, председатель юридического комитета Джерролд Надлер, глава комитета по административным вопросам Зои Лофгрен, а также конгрессмены Хаким Джеффрис, Вал Демингс, Джейсон Кроу и Сильвия Гарсия.

Дело в отношении президента Соединенных Штатов является простым, факты неоспоримы, а доказательства ошеломляют: президент Трамп злоупотреблял предоставленными ему властными полномочиями и подстрекал к вмешательству извне в наши выборы для своей личной политической выгоды, подставив таким образом под удар нашу национальную безопасность, неприкосновенность наших выборов и демократии. Президент, попавшись [с поличным], попытался замять дело путем создания препятствий расследованию, которое проводила Палата представителей в отношении его злоупотреблений, - отмечается в меморандуме.

Его авторы акцентируют внимание на том, что американская конституция обеспечивает "единственное средство от столь грубого злоупотребления властью президента" - отстранение от должности.

Единственным остающимся вопросом является то, примут ли члены Сената на себя ответственность и выполнят ли обязанности, возложенные на них создателями конституции и присягой, - отмечают обвинители.

Они инкриминируют Трампу то, что тот поставил "личные политические интересы выше народных". "История рассудит, насколько каждый сенатор стремился быть выше межпартийных разногласий, честно изучить факты и защитить конституцию", - говорится в меморандуме.

Согласно документу, Трампу ставится в вину то, что он оказывал давление на правительство Украины с целью вынудить его вмешиваться в предстоящие в ноябре президентские выборы в США. Глава государства в своих политических целях - ради переизбрания на второй срок в 2020 году - воспользовался своими полномочиями, чтобы приостановить выделение Украине $391 млн "жизненно важной военной помощи", заявляют обвинители.

Они утверждают, что во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трамп попросил президента Украины Владимира Зеленского об одолжении: публично объявить о начале двух расследований. Первое касалось попыток Джозефа Байдена в должности вице-президента США якобы оградить от претензий генпрокуратуры Украины компанию Burisma, в состав руководства которой входил его сын Хантер. Второе расследование, по версии обвинителей, было призвано обосновать "конспирологическую теорию", согласно которой власти в Киеве вмешивались в американские выборы 2016 года в интересах обеспечения победы на них кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. В меморандуме, насчитывающем 112 страниц, предлагается в качестве неоспоримой версия о причастности России к вмешательству в демократические процессы в США.

Вторая статья

Что касается второго пункта обвинений, то он обосновывается тем, что Трамп "лично требовал от своих помощников отказываться давать показания в ответ на повестки" демократов в Палате представителей. "Девять должностных лиц администрации последовали этому предписанию и продолжают игнорировать повестки", - говорится в меморандуме.

Его авторы призывают Сенат признать главу государства виновным, чтобы "нынешний и любой будущий президент не могли совершать правонарушения, подпадающие под импичмент, и избегать ответственности за содеянное".

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