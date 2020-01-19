Трамп категорически отвергает обвинения в рамках процедуры импичмента

Он так же призывает Сенат Конгресса США отклонить обвинительное заключение демократов.

Президент США Дональд Трамп категорически отвергает обвинения, выдвинутые против него в рамках процедуры импичмента, и призывает Сенат Конгресса США отклонить обвинительное заключение демократов, сообщает ТАСС.

Это следует из распространенного в субботу Белым домом официального ответа стороны защиты на предписание явиться на процесс в верхнюю палату американского законодательного органа.

Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента, - говорится в документе.

Под этим документом стоят подписи юрисконсультов Белого дома Пэт Сиполоуни и Джей Секьюлоу, которые будут возглавлять команду защиты на разбирательстве в Сенате.

В ответе подчеркивается, что статьи обвинения - злоупотребление властью и препятствование Конгрессу - стали результатом незаконного процесса и недействительны с точки зрения конституции США.

В них нет указания на серьезное преступление или нарушение законодательства, <...> как того требует конституция. Они результат беззаконного процесса. <...> Ничто в этих статьях не позволяет даже начать рассматривать вопрос об отстранении [от должности] законно избранного президента, - отметила сторона защиты.

Этим самым они обвинили демократов в Палате представителей Конгресса США в нарушении "всех прецедентов и принципов справедливости, которыми регулируются расследования [в рамках процедуры] импичмента вот уже более 150 лет".

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