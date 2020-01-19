Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мать двоих детей заявила об изнасиловании, но милиция закрыла дело

Ей предложили отказаться от заявления.

Фото : currenttimstv19 января 2020, 12:43

История о домашнем насилии и равнодушии кыргызской полиции, на портале Настоящее время.

Нурсалиме Советбековой 29 лет, у нее есть двое маленьких детей, и сейчас она снова беременна – на четвертом месяце.

Нурсалима говорит, что ей угрожает убийством человек, который несколько месяцев насиловал и избивал ее. Мужчина, которого она в этом обвинила, настаивает, что сожительство было добровольным.

В отделе милиции, куда пришла Советбекова, ей предложили отказаться от заявления, а уголовное дело почти сразу закрыли – несмотря на то, что уже после обращения женщины в милицию агрессор изрезал ей руки ножом и бросил ее в озеро Иссык-Куль.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты