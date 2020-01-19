Мать двоих детей заявила об изнасиловании, но милиция закрыла дело

Ей предложили отказаться от заявления.

История о домашнем насилии и равнодушии кыргызской полиции, на портале Настоящее время.

Нурсалиме Советбековой 29 лет, у нее есть двое маленьких детей, и сейчас она снова беременна – на четвертом месяце.

Нурсалима говорит, что ей угрожает убийством человек, который несколько месяцев насиловал и избивал ее. Мужчина, которого она в этом обвинила, настаивает, что сожительство было добровольным.

В отделе милиции, куда пришла Советбекова, ей предложили отказаться от заявления, а уголовное дело почти сразу закрыли – несмотря на то, что уже после обращения женщины в милицию агрессор изрезал ей руки ножом и бросил ее в озеро Иссык-Куль.

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