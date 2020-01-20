SpaceX взорвала свою ракету над океаном

В капсуле вместо пилотов находились два манекена с датчиками.

Американская компания SpaceX в воскресенье, 19 января, проверила надежность работы системы спасения космического корабля Crew Dragon, сообщает ТАСС.

Система сработала через 1 минуту и 24 секунды после старта ракеты.

Примерно на 20-километровой высоте капсула корабля отделилась от носителя, затем на корабле сработала система раскрытия четырех парашютов, после чего Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане примерно в 35 километрах от побережья Флориды. В капсуле вместо пилотов находились два манекена с датчиками.

После этого на аппарате раскрылись четыре парашюта, и он приводнился в Атлантическом океане. Ракета в результате взрыва уничтожилась в воздухе.



Crew Dragon — это модификация грузового корабля Dragon, который используется для доставки грузов на Международную космическую станцию.

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