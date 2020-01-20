SpaceX взорвала свою ракету над океаном
В капсуле вместо пилотов находились два манекена с датчиками.
Американская компания SpaceX в воскресенье, 19 января, проверила надежность работы системы спасения космического корабля Crew Dragon, сообщает ТАСС.
Система сработала через 1 минуту и 24 секунды после старта ракеты.
Примерно на 20-километровой высоте капсула корабля отделилась от носителя, затем на корабле сработала система раскрытия четырех парашютов, после чего Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане примерно в 35 километрах от побережья Флориды. В капсуле вместо пилотов находились два манекена с датчиками.
После этого на аппарате раскрылись четыре парашюта, и он приводнился в Атлантическом океане. Ракета в результате взрыва уничтожилась в воздухе.
Crew Dragon — это модификация грузового корабля Dragon, который используется для доставки грузов на Международную космическую станцию.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!