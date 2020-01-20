В Берлине договорились о плане урегулирования в Ливии

Ангела Меркель заявила, что все участники прошедшей конференции по Ливии согласились не оказывать дальнейшей поддержки сторонам конфликта.

Участники конференции в Берлине договорились о всеобъемлющем плане урегулирования в Ливии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает РИА Новости.

Выступая на пресс-конференции по окончании встречи, она отметила, что все участники провели сложную и конструктивную работу.

Канцлер ФРГ, кроме того, заявила, что все участники прошедшей конференции по Ливии согласились не оказывать дальнейшей поддержки сторонам конфликта, чтобы дать шанс консолидировать режим прекращения огня. Меркель пояснила, что речь идет, "о военной поддержке, о поставках оружия".

Международная конференция по Ливии на высшем уровне проходит в воскресенье в германской столице при участии как минимум 10 глав государств и правительств. В берлинском саммите участвуют генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент России Владимир Путин, президенты Турции и Франции Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майкл Помпео, представители Алжира, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая. В Берлин прибыли глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!