Играющий за Казахстан хоккеист помог выиграть Матч звезд КХЛ

Герман Шапорев сначала оформил хет-трик в полуфинале, затем забил шайбу в финале.

Казахстанский хоккеист забил шайбу в финале Матч звезд КХЛ и помог его выиграть, сообщает Sports.kz.

Нападающий усть-каменогорского "Алтая", выступающего в МХЛ, Герман Шапорев, сначала оформил хет-трик в полуфинале - в итоге его команда в итоге обыграла дивизион Чернышева со счетом 7:4.

Затем он же забросил шайбу и заработал ассистентский балл уже в финале - против дивизиона Тарасова. Итого решающую игру, а вместе с тем и весь Матч звезд КХЛ, выиграл дивизион Боброва - 7:6 (по буллитам).



За дивизион Чернышева выступал защитник "Барыса" и сборной Казахстана Даррен Диц - в полуфинале он сделал 1+1, но в матче за третье место не смог себя проявить.

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