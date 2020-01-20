Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Играющий за Казахстан хоккеист помог выиграть Матч звезд КХЛ

Герман Шапорев сначала оформил хет-трик в полуфинале, затем забил шайбу в финале.

Фото : vk.com/shaporev_820 января 2020, 01:59

Казахстанский хоккеист забил шайбу в финале Матч звезд КХЛ и помог его выиграть, сообщает Sports.kz.

Нападающий усть-каменогорского "Алтая", выступающего в МХЛ, Герман Шапорев, сначала оформил хет-трик в полуфинале - в итоге его команда в итоге обыграла дивизион Чернышева со счетом 7:4.

Затем он же забросил шайбу и заработал ассистентский балл уже в финале - против дивизиона Тарасова. Итого решающую игру, а вместе с тем и весь Матч звезд КХЛ, выиграл дивизион Боброва - 7:6 (по буллитам).

За дивизион Чернышева выступал защитник "Барыса" и сборной Казахстана Даррен Диц - в полуфинале он сделал 1+1, но в матче за третье место не смог себя проявить.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты