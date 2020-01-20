В четырех областях объявлено штормовое предупреждение
Вероятность шторма 85-90%.
С 19-20 января в четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
20 января в Костанайской области местами ожидаются метель, туман. Ветер юго-западный местами 18 м/с.
20 января в Акмолинской области днем на большей части ожидается снег. Местами сохраняются туман, метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.
В Нур-Султане 20 января ожидается туман.
20 января в Кызылординской области местами сохраняется туман.
19 января в Северо-Казахстанской области ожидается днем снег. Местами ожидаются метель, туман. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с.
19-20 января в Туркестанской области местами ожидаются туман. 20 января местами ожидается гололед.
Вероятность шторма во всех областях 85-90%.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!