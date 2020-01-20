В четырех областях объявлено штормовое предупреждение

Вероятность шторма 85-90%.

С 19-20 января в четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

20 января в Костанайской области местами ожидаются метель, туман. Ветер юго-западный местами 18 м/с.

20 января в Акмолинской области днем на большей части ожидается снег. Местами сохраняются туман, метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

В Нур-Султане 20 января ожидается туман.

20 января в Кызылординской области местами сохраняется туман.

19 января в Северо-Казахстанской области ожидается днем снег. Местами ожидаются метель, туман. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с.

19-20 января в Туркестанской области местами ожидаются туман. 20 января местами ожидается гололед.

Вероятность шторма во всех областях 85-90%.

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