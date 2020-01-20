В Китае умер третий человек от нового типа коронавируса

9 пациентов в крайне тяжелом состоянии.

Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, сообщает РИА Новости.

Общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.

Специалисты зарегистрировали 59 новых случаев заражения 18 января и 77 новых случаев 19 января. Среди пациентов, у которых за последние два дня выявили новый тип коронавируса, 66 мужчин и 70 женщин, самому молодому пациенту 25 лет, самому пожилому - 89.

Симптомы у больных начали проявляться до 18 января, изначально у них наблюдалась повышенная температура, кашель и одышка.

По состоянию на 22.00 (20.00 по Нур-Султану) 19 января, в городе Ухань зарегистрировано 198 случаев заражения новым типом коронавируса, из них 25 человек уже выписаны из больницы, 35 пациентов остаются в тяжелом состоянии, 9 – в крайне тяжелом, три пациента скончались.Состояние остальных оценивается как стабильное, - указано в заявлении.

Также сообщается, что из 817 человек, которые имели тесный контакт с больными, 727 уже выведены из-под медицинского наблюдения, 90 все еще остаются под наблюдением специалистов, симптомов заболевания у них пока не выявлено.

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