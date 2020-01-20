Роналду повторил 15-летний рекорд игроков "Ювентуса"
Португалец смог забить в семи матчах итальянской серии А подряд.
Фото : телеканал футбол20 января 2020, 08:02
Португалец смог забить в семи матчах итальянской серии А подряд, сообщает РБК.
Таким образом он повторил рекорд игроков "Ювентуса" 2005 года, который установил нападающий Давид Трезеге
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил дубль в 20-м туре серии А против "Пармы". Встреча завершилась со счетом 2:1.
Как отмечает Opta Paolo, Роналду забил в семи матчах итальянского чемпионата подряд, повторив рекорд игроков "Ювентуса" 2005 года, который установил нападающий Давид Трезеге. Кроме того, португалец стал первым игроком, который забивает не менее 15 голов в 14 сезонах топ-лиг Европы подряд.
С 2006 года на его счету 414 голов, в нынешнем розыгрыше серии А он стал автором 16 забитых мячей.
В начале года нападающий оформил свой первый хет-трик в итальянском чемпионате. Это произошло в игре 18-го тура против "Кальяри" (4:0). 15 января Роналду вошел в список футболистов года по версии УЕФА.
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