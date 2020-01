Проиграл миллион за 40 секунд: бизнесмен поставил на Серроне

Игрок в покер Дэн Билзерян поставил миллион долларов на победу Дональда Сероне в главном поединке UFC 246 против Конора Макгрегора, сообщает сайт eurosport.ru.

Очевидно, в покере мужчина разбирается лучше, чем в MMA.

Профессиональный игрок в покер и бизнесмен с армянским гражданством выложил в сториз инстаграма видео, на котором вываливает на стол букмекерской конторы стопки блокнот. Билзерян не уточнил сумму, но источники сходятся на цифре, превышающей один миллион долларов.

Dan Bilzerian put over $1,000,000 on Donald Cerrone to beat Conor McGregor last night at #UFC246 ????



He lost it all in less than 40 seconds ???? pic.twitter.com/bgzIEmQtG0