От классики до современности: в столице представят гала-балет      

За пульт симфонического оркестра встанет Арман Уразгалиев.

Художественный руководитель балетной труппы "Астана Опера" народная артистка России Алтынай Асылмуратова создала программу гала-балета, которая будет представлена столичной публике 29 января в Большом зале, сообщает пресс-служба театра.

За пульт симфонического оркестра "Астана Опера" в этот вечер встанет Арман Уразгалиев.

Казахстанские любители балета смогут оценить нестареющую классику и яркие современные номера. В концерт, состоящий из двух отделений, вошел дивертисмент из балета "Пахита" Л. Минкуса и Э. Дельдевеза в хореографии М. Петипа в исполнении заслуженного деятеля Казахстана Анель Рустемововй, лауреата международных конкурсов Олжаса Тарланова, а также воспитанников Казахской национальной академии хореографии.

Второе отделение откроет фрагмент из балета "Сильфида" Х. Левенсхольда в хореографии А. Бурнонвиля в исполнении Анастасии Заклинской, Данияра Жуматаева и артистов кордебалета.

Программу продолжит Па-де-де из балета "Пламя Парижа" Б. Асафьева в хореографии В. Вайнонена в исполнении Азизы Аймаковой и Жансерика Ахметова.

Украшением вечера станет оригинальное сочинение Steppe Sons "Қорқыт" в национальной хореографии А. Садыковой. Его представят Еркежан Жунусова и Султанбек Гумар.

Художественный руководитель балетной труппы "Астана Опера" Алтынай Асылмуратова не раз отмечала важность выступления солистов с отдельными хореографическими номерами, где у них есть возможность проявить свое творчество. Для многих из артистов это будут дебютные сольные выступления, что, несомненно, принесет пользу их росту.

Это непрерывный процесс работы, в котором артисты учатся, очень много репетируют, оттачивают мастерство. В результате, зрительские взгляды приковывают молодые таланты, яркая сценография и, конечно, замечательные костюмы, — сказала Алтынай Асылмуратова.

У зрителей есть прекрасная возможность встретиться с любимыми артистами и увидеть будущих звезд балета.

В концерте также примут участие заслуженные деятели Казахстана Гаухар Усина и Таир Гатауов и лауреаты международных конкурсов Арман Уразов и Шугыла Адепхан.

По традиции завершат гала-балет знаменитые и востребованные во всем мире артисты – Заслуженные деятели Казахстана Бахтияр Адамжан и Айгерим Бекетаева, которые исполнят Гран-па из балета "Дон Кихот" Л. Минкуса в хореографии М. Петипа.

Начало концерта в 19:00.

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