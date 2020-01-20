ПРАВМЕДИА: Что будет вместо КСК? Изменения по вопросам ЖКХ

Вебинар состоится 24 января.

Уважаемые собственники квартир, важная информация для вас!

В соответствии с последними изменениями в жилищном законодательстве в ближайшем будущем нас с вами ждут большие изменения:

- КСК прекратят свою работу. На смену им придут ОСИ (общества собственников имущества) и простые товарищества.

- Каждый дом перейдет под индивидуальное управление. А жильцы смогут накапливать средства на капитальный ремонт только своего дома.

- Жители дома будут иметь доступ к сведениям о поступлении денежных средств и их целевом расходовании.

Но как организовать управление домом максимально эффективно?

Кто должен управлять домом?

Как и из кого выбрать Совет дома?

Как навести в доме порядок?

Обо всем этом мы будем говорить на бесплатном вебинаре ПРАВМЕДИА на тему: "Поправки в закон РК "О жилищных отношениях": основные направления жилищной реформы".

Вебинар состоится 24 января в 15:00 (время г.Нур-Султан)

Ведущий: Аркадий Рубцов, совладелец интернет-портала "Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ".

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