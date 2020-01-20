В Казахстане беспрецедентно увеличен объем реабилитационных услуг – Елжан Биртанов

Реабилитационные услуги, которые человек может получить бесплатно, повышены почти в десять раз.

В рамках ОСМС в Казахстане предусмотрены три уровня реабилитационных услуг. Первый - реабилитация непосредственно в больнице после операции. Второй – специализированные реабилитационные центры. Третий – амбулаторная реабилитация. Об этом и другом рассказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, сообщает Zakon.kz.

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По сравнению с 2019 годом в этом году страновые расходы на здравоохранение в лице фонда медицинского страхования выросли на 50 процентов.

Для больниц и поликлиник, когда бюджет возрастает на 50 процентов, это беспрецедентный случай, и это очень важно, считает министр.

"Условно говоря, имея тот же контингент больных, ты можешь гораздо лучше это делать. В том числе расширение перечня медицинских услуг, лекарств, снижение очередей, поскольку есть квоты на определенные операции. В связи с нехваткой денег, мы все эти деньги делим на 12 пакетов. Поликлиники у нас отдельно идут, консультативные услуги отдельно, санаторные, стационарные, скорая помощь, служба крови, туберкулез, онкология. Каждый пакет имеет свой страновой бюджет и там внутри все это распределяется.

У нас появилась возможность не просто давать новые услуги, но и улучшать доступность тех услуг, которые были, особенно высокотехнологичных, хирургических операций и так далее".

Как пояснил глава ведомства, многие вещи, которые раньше были недоступны, люди вынуждены были покупать. Сейчас акцент делается на увеличение финансирования поликлиник, в частности, повышение заработной платы работникам.

- Это очень важно, чтобы была доступность, чтобы каждый человек мог беспрепятственно попасть к своему врачу, - говорит министр. - У нас у каждого есть свой врач, который получает деньги за то, чтобы вы к нему прикрепились и обслуживались у него. И эти деньги идут строго на определенный набор услуг.

И мы должны очень много работать, чтобы эта первичная медицина или семейная медицина, общая врачебная практика хорошо работала. Я прекрасно даю себе отчет в том, что еще далеко до того золотого стандарта, который мы хотим сделать. До того стандарта, который мы, например, видим в Великобритании. Я недавно ездил туда, смотрел сельские поликлиники. Конечно, впечатляют. Врач общей практики со своей командой решают 80 процентов проблем со здоровьем без всяких обследований, узких специалистов, направлений и так далее. К этому мы будем еще долго идти, но для нас это важно, мы там наращиваем.

Что касается диагностики, то, по мнению Биртанова, узкие специалисты все-таки нужны, и не только для взрослых, но и в целом. "Мы в несколько раз повысим бюджет, чтобы люди могли все необходимое самостоятельно получать. Что им назначил врач – компьютерный, лабораторный анализ, генетические исследования – все это законтрактовано и в этом году мы уже начнем получать", - прокомментировал министр.

По стационарам не так много нарастили, но по некоторым позициям по высоким технологиям объем увеличен на 80 процентов. "То есть и объем будет расти, и очередность мы будем снижать, и стоимость услуг, чтобы было более качественное содержание", - пояснил глава ведомства.

Говоря об этом, он подчеркнул, что беспрецедентно, почти в десять раз увеличен объем реабилитационных услуг, которые человек может получить бесплатно. Предусмотрено три уровня этих услуг. Первый - реабилитация непосредственно в больницах после операции. В связи с этим открываются реабилитационные отделения. Второй уровень – специализированные реабилитационные центры. Третий уровень – амбулаторная реабилитация, которую человек может пройти в физиокабинете или в кабинете лечебной физкультуры в своей поликлинике.

- И мы сейчас заинтересовали поликлиники, они у себя открывают. Конечно, нужно время, чтобы все это развить, - говорит Биртанов. - Это важно, так как многие проблемы со здоровьем связаны с тем, что не было реабилитации. Человеку делаем операцию, выписываем, а он через некоторое время опять поступает в больницу, поскольку дома у него нет возможности восстановить силы и правильно это делать. Это нужно делать под контролем специалистов - лечебная физкультура, массаж, физиотерапия, упражнения и так далее.

Как он сообщил, по инфаркту и инсульту у нас максимально снижена летальность, но повторные обращения все же очень высокие и когда в медучреждения попадают критические пациенты с повторным инсультом, шансов остается все меньше и меньше. "Поэтому важно, чтобы реабилитация была и не такая, к которой мы привыкли – после травмы позвоночника или с церебральным параличом у детей.

Реабилитация важна именно для здоровых людей, которые получили какие-то внезапные травмы или болезни. Таких случаев гораздо больше и они важнее, поскольку влияют на качество и продолжительность жизни основной массы населения", - считает министр.

Торгын Нурсеитова

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