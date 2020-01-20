Что изменилось в Налоговом кодексе в 2020 году

с 1 января 2020 года вступили в действие новые нормы.

Комитет государственных доходов провел республиканскую акцию по новым изменениям в Кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) в торговых центрах и крупных рынках, центрах обслуживания населения в городах Нур - Султан, Алматы, Шымкент и областных центрах, передает zakon.kz.

Так, с 1 января 2020 года вступили в действие следующие нормы:

По сроку исковой давности

С 1 января 2020 года срок исковой давности составляет три года, а по налогоплательщикам, подлежащим налоговому мониторингу и осуществляющим деятельность в соответствии с контрактом на недропользование, срок исковой давности составляет пять лет.

Срок исковой давности, который составляет 3 года, распространяется на налоговые обязательства и требования, возникшие с 1 января 2020 года и не распространяется на отношения, возникшие до введения в действие закона.

- В этой связи во избежание разного толкования указанной нормы проектом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата" предусмотрены соответствующие поправки, - пояснили в КГД.

Согласно данным поправкам, по налоговым обязательствам и требованиям, возникшим до 1 января 2020 года, срок исковой давности составляет 5 лет.

По освобождению компаний микро и малого бизнеса от уплаты налога на доход сроком на три года

Введена в действие новая статья НК - 57-4.

На период с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года лица, применяющие специальные налоговые режимы и признаваемые субъектами микропредпринимательства или малого предпринимательства, в том числе плательщики единого земельного налога, освобождены от уплаты:

- суммы корпоративного (индивидуального) подоходного налога (кроме удерживаемого у источника выплаты), исчисленного в соответствии со статьями 686, 687, 695, 700 Налогового кодекса;

- суммы социального налога, исчисленного в соответствии со статьей 687 Налогового кодекса;

- суммы единого земельного налога.

Как поясняется, субъектами малого предпринимательства (микропредпринимательства) признаются налогоплательщики, соответствующие условиям, установленным пунктами 2 и 3 статьи 24 Предпринимательского кодекса РК.

Вышеуказанные положения не распространяются на налогоплательщиков, осуществляющих:

- деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

- производство или оптовую реализацию подакцизной продукции;

- деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;

- проведение лотереи;

- деятельность в сфере игорного бизнеса;

- деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов;

- банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);

- аудиторскую деятельность;

- профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

- деятельность кредитных бюро;

- охранную деятельность;

- деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

- деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей;

- реализацию полезных ископаемых, в том числе деятельность трейдеров, деятельность по реализации угля, нефти;

- розничную реализацию отдельных видов нефтепродуктов бензина, дизельного топлива и мазута;

- внешнеэкономическую деятельность.

Патент



С 1 января 2020 года вступил в действие пункт 1 статьи 685 НК в новой редакции.

Так, вправе применять специальный налоговый режим на основе патента индивидуальные предприниматели, которые помимо соответствия условиям, установленным для субъектов малого бизнеса статьей 683 Налогового кодекса:

- не используют труд работников;

- осуществляют деятельность в форме личного предпринимательства;

- осуществляют один или несколько из следующих видов деятельности:

штукатурные работы;

столярные и плотницкие работы;

работы по покрытию полов и облицовке стен;

малярные и стекольные работы;

деятельность такси;

грузовые перевозки автомобильным транспортом;

управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе;

деятельность в области фотографии;

переводческое (устное и письменное) дело;

сдача в имущественный наем (аренду);

сдача в имущественный наем (аренду) транспортных средств;

прокат и имущественный наем (аренда) развлекательного и спортивного инвентаря;

прокат видеозаписей и дисков;

прокат и имущественный наем (аренда) прочих предметов личного потребления и бытовых товаров;

сдача в имущественный наем (аренду) сельскохозяйственной техники и оборудования;

сдача в имущественный наем (аренду) офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;

услуги в области спортивного образования и образования специалистов организации досуга;

услуги образования в сфере культуры;

услуги в области прочего образования;

вспомогательные образовательные услуги;

деятельность в области искусства;

ремонт компьютеров и периферийного оборудования;

ремонт коммуникационного оборудования;

ремонт предметов личного потребления и бытовых товаров;

парикмахерские услуги;

маникюр и педикюр;

ветеринарные услуги;

услуги по обработке земельных участков;

услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства;

услуги носильщиков на рынках, вокзалах;

изготовление и ремонт музыкальных инструментов;

выпас домашних животных.

Единый земельный налог



С 1 января 2020 года объектом налогообложения для налогоплательщика, применяющего СНР для крестьянских или фермерских хозяйств на основе уплаты единого земельного налога, является доход, полученный (подлежащий получению) на территории РК и за ее пределами за налоговый период (доход определяется как в упрощенной декларации – все доходы без учета расходов, но за год). Ставка ЕЗН составляет 0,5% от объекта обложения.

Фиксированный налог - раздел 17 Налогового кодекса действовал до 1 января 2020 года, соответственно, с 1 января 2020 года отменен фиксированный налог.

Налог на игорный бизнес ст. 539 и 540 действовали до 1 января 2020 года, соответственно, дополнительный платеж по налогу на игорный бизнес отменен.

При этом пункт 3 статьи 222 Налогового кодекса действовал до 1 января 2020 года, соответственно, с 1 января 2020 года юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса или оказывающие услуги с использованием игровых автоматов без выигрыша, персональных компьютеров, используемых для проведения игры, игровых дорожек (боулинг (кегельбан), картов (картинг), бильярдных столов (бильярд), а также уполномоченные организации обменных пунктов, признаны плательщиками корпоративного подоходного налога.

Об обязательном социальном медицинском страховании для индивидуальных предпринимателей и крестьянских или фермерских хозяйств.

С 1 января 2020 года размер отчислений работодателей, подлежащих уплате в Фонд за наемных работников, составил 2 процента от объекта исчисления отчислений (объект исчисления – заработная плата минус ОПВ, но не более 10 МЗП), взносов индивидуальных предпринимателей - 5 процентов от объекта исчисления взносов (объект исчисления - 1,4 МЗП).

По камеральному контролю



Вынесенное органом государственных доходов решение о признании уведомления по камеральному контролю не исполненным направляется налогоплательщику (налоговому агенту) по почте, электронным способом.

Налогоплательщик обжалует решение в течение пяти рабочих дней со дня его вручения (получения) в вышестоящий налоговый орган или уполномоченный орган или суд (пункт 4-1 статьи 96 Налогового кодекса).

Копия жалобы должна быть направлена ОГД, направивший решение.

При этом, как и в случае обжалования налогоплательщиком уведомления о результатах налоговой проверки, прописана аналогичная норма о восстановлении срока обжалования в случае временной нетрудоспособности.

Ходатайство налогоплательщика (налогового агента) о восстановлении пропущенного срока подачи жалобы удовлетворяется при условии, что налогоплательщиком жалоба и ходатайство поданы не позднее десяти рабочих дней со дня окончания периода временной нетрудоспособности должностных лиц налогоплательщика.

Приостановление расходных операций по банковским счетам налогоплательщика не осуществляется при подаче им жалобы на решение в случае обжалования в вышестоящем ДГД или КГД, либо в суд до вынесения решения по жалобе.

По применению контрольно-кассовых машин

Вступила в силу норма предусматривающая переход на применение ККМ с 1 января 2020 года налогоплательщиков, осуществляющих деятельность с применением специального налогового режима на основе патента и в рамках специального налогового режима на основе уплаты единого земельного налога по деятельности, на которую распространяется данный специальный налоговый режим.

- Обращаем внимание, что требования по применению онлайн-ККМ не распространяются на субъектов бизнеса, осуществляющих свою деятельность на территориях, где отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования, - отметили в комитете.

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