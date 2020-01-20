Как выступают казахстанцы на Юношеской Олимпиаде в Лозанне

Всего на ЮОИ-2020 выступают 26 казахстанских спортсменов.

В сердце олимпийского движения, швейцарской Лозанне продолжаются соревнования в рамках зимних Юношеских Олимпийских играх-2020. Турнир близится к завершению, zakon.kz предлагает на основе информации от пресс-службы НОК РК обзор выступления казахстанских спортсменов.

Всего на ЮОИ-2020 выступают 26 казахстанских спортсменов. Те, кто соревновался в первом потоке, отправились домой, сменившись атлетами из второй волны. Нашу сборную ожидают яркие и насыщенные дни, в рамках которых они будут участвовать в различных интерактивах и, конечно же, медальных баталиях. Например, сегодня казахстанцы выступят в лыжных гонках и шорт-треке. Лыжники побегут спринт. Причем на старт выйдут и парни, и девушки. Также полной командой будут соревноваться и представители команды по шорт-треку. Им предстоит проявить себя на дистанции 1000 метров. Атлетическую деревню покинули представители таких видов спорта, как горнолыжный спорт, биатлон, конькобежный спорт и новомодные хоккей 3х3. Они уступили место лыжным гонкам, фристайлу, шорт-треку, лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина.

Свой потенциал удалось проявить биатлонистам. Дважды казахстанские спортсмены оказывались в десятке лучших (в эстафетных гонках). В личных же соревнованиях занять высокие места не удалось. На это повлияло низкое качество стрельбы.

- Ожидалось, что мы выступим на порядок лучше. Основная проблема — спортсмены не справились со стрельбой, была сложная ситуация с ветром, хотя мы очень часто оказывались в таких ситуациях. Но, видимо, психологически немного не выдержали. К бегу же претензий нет, все бежали неплохо. По стрельбе же большие штрафы не позволили показать нам нормальные результаты, хотя в каждой гонке шансы были практически у всех спортсменов. Особенно в мужской группе. Вся команда впервые выступает на таком большом соревновании. Все молодые атлеты, многие из вообще впервые выехали за границу. Единственное, если брать по статистике — это третья юношеская Олимпиада, на первых двух же биатлон приносил медали в копилку, а на этой же мы впервые не завоевали их и это, конечно, обидно. Мы будем работать над этим, решать и делать выводы. На данный момент явно вырисовывается картина, что мы проиграли за счет стрельбы, где-то мы неправильно что-то сделали в подготовке, будем думать, исправлять ошибки. Буквально через несколько дней у нас чемпионат мира, будем там реализовывать себя,- приводит слова старшего тренера Михаила Дудченко в НОК РК.

В шаге от медали остановился казахстанский вратарь Алексей Байдек. Он участвовал в соревнованиях по хоккею (3x3) среди смешанных команд. В данном контесте участвующие команды были представлены хоккеистами из различных стран. Байдек попал в состав "Серых". И по итогам нескольких соревновательных дней Байдек и его команда заняли пятое место. У девушек в этом же виде соревновательной программе казахстанка Кристина Чернова выступила в составе "Оранжевых". Их результатом стало восьмое место.

Казахстанская конькобежка Алина Дауранова была близка к завоеванию серебряной медали в командном спринте. На Играх спортсмены выступали в смешанных командах. На дистанции партнерами столичной спортсменки стали представители Колумбии Диего Амая и Китая Живен Ксю, а также конькобежка из Беларуси Карина Шипуля. Смешанная команда успешно прошла дистанцию, и по итогам забега показала второй результат. Однако в результате ошибки колумбийского спортсмена команда была дисквалифицирована.





На ЮОИ-2020 состоялась встреча атлетов с президентом Международного Олимпийского комитета доктором Томасом Бахом. Глава МОК почтил своим визитом атлетическую деревню, уделив время общению с участниками ЮОИ-2020, в том числе и с представителями сборной Казахстана. Встреча прошла в рамках программы МОК "Общение с чемпионами" - серии живых мероприятий, на которых участники юношеских Олимпийских игр получили возможность принять участие в беседе со своими кумирами - олимпийцами, задать им вопросы, услышать о бесценном опыте успешного атлета.

Наша биатлонистка Влада Васильченко адресовала свой вопрос Томасу Баху: "Где вы находите или находили мотивацию, когда она вдруг пропадала?". На это президент МОК ответил следующим образом:

- Когда я был спортсменом, а это было пару лет назад, я, в основном, находил свою мотивацию либо в очень харизматичном тренере, либо в товарищах по команде. Если вы тренируетесь в команде, то у одного-двух спортсменов могут быть опущены руки, тогда другие члены команды наоборот вдохновляют, кто-нибудь приходит с хорошим настроением и подбадривает всех. Тренер также вносит свою лепту, и это очень быстро тебя возвращает в строй. Я думаю, что команда вокруг тебя очень важна, как и тренер,- сказал Бах.

Также стартовали представители шорт-трека и лыжных гонок. В соревнованиях среди лыжниц Аиша Ракишева показала 32-й результат. В свою очередь Валерия Батченко финишировала 45-й. В гонке среди парней-лыжников казахстанцы Ильяс Исабек и Дидар Касенов стали 37-й и 51-й соответственно.

В итоговом протоколе в гонке на 1000 метров в шорт-треке Мария Горбунова заняла 16-е место, Санжар Жанисов же стал 12-м.

Представители НОК РК отмечают, что Игры проходят без напряжения - одна из функций соревнований заключается в сплочении народов, развитии дружеских отношений между спортсменами. Поэтому в Лозанне теплая и запоминающаяся атмосфера, которую поддерживают различные интерактивные события.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!