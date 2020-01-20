Bek Air отменила рейсы до 24 января, деньги пока не возвращают

В связи с техническими сложностями.

Авиакомпания Bek Air сообщила об отмене рейсов, запланированных до 24 января 2020 года, передает zakon.kz.

Информируем вас об отмене рейсов, запланированных до 24 января 2020 года (включительно). Для того, чтобы произвести полный возврат стоимости билетов, пожалуйста, обратитесь по месту приобретения билетов. Если билеты приобретались на сайте авиакомпании, необходимо запросить возврат по электронной почте callcenter@bekair.aero. В данный момент в связи с техническими сложностями возврат средств не осуществляется. Однако, все обязательства по возврату средств будут выполнены, - сказано в сообщении авиакомпании.

Ранее стало известно о том, что Международная ассоциация воздушного транспорта IATA отозвала код обозначения у Bek Air.

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