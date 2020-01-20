Неоконченный вояж: пьяного дебошира сняли с поезда в Кокшетау

Теперь мужчина должен выплатить штраф в 13 255 тенге.

Нетрезвый мужчина, устроивший дебош в поезде, привлечен к административной ответственности в Кокшетау, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Как сообщили в ведомстве, в Линейный отдел полиции на станции Кокшетау от начальника пассажирского поезда сообщением "Нур-Султан – Уральск" поступило сообщение о том, что в одном из вагонов вышеуказанного поезда находится правонарушитель.

В ходе проверки транспортные полицейские установили 35-летнего жителя Восточно-Казахстанской области, который, находясь в ночное время в нетрезвом состоянии в поезде, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, на замечания не реагировал, тем самым мешал спокойствию пассажиров и нарушал общественный порядок. Начальником поезда составлен акт о недостойном поведении пассажира, на основании которого ему было отказано в дальнейшем проезде. Согласно заключению медицинского освидетельствования мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени, – сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

В итоге сотрудниками ЛОП станции Кокшетау в отношении мужчины составлены административные протоколы по трем статьям административного законодательства – по ст.434 ч.1 КРКоАП "Мелкое хулиганство", по ст.440 ч.1 КРКоАП "Появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения" и по ст.437 ч.1 КРКоАП "Нарушение тишины". На мужчину наложен штраф в 5 МРП, то есть 13 255 тенге.

В ведомстве дополнили, что с начала текущего года транспортными полицейскими Казахстана за различные административные правонарушения к ответственности привлечено 2 248 человек, из них 251 – за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде.

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